Вингер бирмингемцев Анвар Эль-Гази остаток сезона 2021/22 проведет в аренде на Гудисон Парк, сообщает официальный сайт "ирисок".

Динь официально перешел в Астон Виллу – Миколенко окончательно избавился от конкурента

Ранее в обратном направлении направился защитник Люка Динь, но это был полноценный трансфер. В текущем сезоне 26-летний Эль-Гази провел за Виллу 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами. В свое время "львы" выкупили нидерландца у Лилля за 9 млн евро.

Добавим, что Эль-Гази в большинстве своем играет на правом фланге атаки, но также может и на левом. Не исключено, что новичок Эвертона будет регулярно пересекаться на поле с Виталием Миколенко.

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