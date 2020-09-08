Півзахисник Абдулай Дукуре став черговим новачком ліверпульського Евертона в поточне трансферне вікно.

Французький хавбек поставив підпис під угодою з "ірисками", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Із Евертоном Дукуре підписав 3-річний контракт. Мерсисайдці також матимуть опцію продовження співпраці ще на рік. Уотфорд отримав за Дукуре орієнтовно 22 млн євро. 27-річний центрхав став третім серйозним придбанням Евертона після Аллана та Хамеса.

До слова, в сезоні 2019/20 Абдулай Дукуре провів 37 матчів в АПЛ, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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