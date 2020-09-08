Атакувальний півзахисник Бернард може змінити клубну прописку в нинішнє міжсезоння.

Екс-легіонер Шахтаря не входить у плани Карло Анчелотті, повідомляє The Times.

Хамес офіційно перейшов до Евертона

Головний тренер Евертона хоче зробити команду більш потужною фізично, тому мініатюрний Бернард явно стане зайвим на Гудісон Парк. Окрім бразильця, у зоні ризику перебуває Тео Волкотт. Мерсисайдці чекатимуть пропозицій щодо обох гравців до кінця трансферного вікна.

Нагадаємо, два роки тому Бернард перейшов з Шахтаря в Евертон на правах вільного агента. Бразилець провів за "ірисок" 30 матчів у минулому сезоні, відзначився 3 голами та 2 асистами.

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