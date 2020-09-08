Французский хавбек поставил подпись под соглашением с "ирисками", сообщает официальный сайт клуба.

Эвертон планирует избавиться от экс-звезды Шахтера

С Эвертоном Дукуре подписал 3-летний контракт. Мерсисайдцы также будут иметь опцию продления сотрудничества еще на год. Уотфорд получил за Дукуре ориентировочно 22 млн евро. 27-летний центрхав стал третьим серьезным приобретением Эвертона после Аллана и Хамеса.

К слову, в сезоне 2019/20 Абдулай Дукуре провел 37 матчей в АПЛ, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам