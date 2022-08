Миколенко за традицією виходить у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команда українця програла стартові 2 поєдинки, відтак повинна була набирати свої перші очки в зустрічі проти новачка АПЛ 2022/23, який проводить шалену трансферну кампанію (16 новачків на 150 мільйонів євро – це ще далеко не кінець). Де дивитись матч Евертон – Ноттінгем Форест онлайн? Двобій 3 туру Прем'єр-ліги транслює Setanta Sports. Відзначимо, що гості після сухої поразки на полі Ньюкасла вдома сенсаційно обіграли Вест Хем, який не реалізував пенальті та ще купу моментів.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну

Стартовий склад Евертона

