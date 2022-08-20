Евертон – Ноттінгем Форест: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Миколенко у пошуках прем'єрної перемоги проти шаленого новачка
Евертон приймає Ноттінгем Форест у 3 турі чемпіонату Англії 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу АПЛ дивіться на "Футбол 24".
Миколенко за традицією виходить у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команда українця програла стартові 2 поєдинки, відтак повинна була набирати свої перші очки в зустрічі проти новачка АПЛ 2022/23, який проводить шалену трансферну кампанію (16 новачків на 150 мільйонів євро – це ще далеко не кінець). Де дивитись матч Евертон – Ноттінгем Форест онлайн? Двобій 3 туру Прем'єр-ліги транслює Setanta Sports. Відзначимо, що гості після сухої поразки на полі Ньюкасла вдома сенсаційно обіграли Вест Хем, який не реалізував пенальті та ще купу моментів.
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Стартовий склад Евертона
Your starting XI to take on Nottingham Forest! #EVENOT pic.twitter.com/RA1wiWzhWZ— Everton (@Everton) August 20, 2022
Cтартовий склад Ноттінгем Форест
Team news | @Everton— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 20, 2022
One change for The Reds as Steve Cook replaces Moussa Niakhaté #NFFC | @premierleague pic.twitter.com/1dY6lFhx3p