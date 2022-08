Миколенко по традиции выходит в стартовом составе. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команда украинца проиграла стартовые 2 поединка, следовательно, должна была набирать свои первые очки во встрече против новичка АПЛ 2022/23, который проводит безумную трансферную кампанию (16 новичков на 150 миллионов евро – и это еще далеко не предел). Где смотреть матч Эвертон – Ноттингем Форрест онлайн? Поединок 3 тура Премьер-лиги транслирует Setanta Sports. Отметим, что гости после сухого поражения на поле Ньюкасла дома сенсационно обыграли Вест Хэм, не реализовавший пенальти и еще кучу моментов.

Миколенко в огне после матча АПЛ – создал 3 шанса забить, выдал ловкий трюк, но фанаты нашли замену

Стартовый состав Эвертона

Your starting XI to take on Nottingham Forest! #EVENOT pic.twitter.com/RA1wiWzhWZ