Один з аутсайдерів АПЛ ризикує отримати додатковий удар у боротьбі за виживання.

Евертон можуть позбавити 12 очок через порушення фінансового fair-play, повідомляє The Telegraph. В "ірисок" зафіксували фінансові збитки у розмірі 371,8 млн фунтів стерлінгів за 3 роки, при дозволеній стелі в 105 млн. Остаточне рішення щодо порушення ще не ухвалене.

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Евертон підкреслив, що дотримувався правил, і акцентує на тому, що "наполегливо захищатиме" свою позицію. Ліверпульський клуб стверджує, що винятки, зокрема пов’язані з кризою через коронавірус, очистять їх від будь-яких протиправних дій. "Ірисок", окрім зняття очок, можуть покарати ще штрафом і трансферним баном.

Додамо, що в Евертона наразі лише 7 очок після 9 турів. Таким чином, якщо клуб покарають зняттям очок, то в Миколенка і Ко буде мінус 5 пунктів, що значно погіршить шанси на виживання.

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