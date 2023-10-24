Вісім тижнів тому Кенрайту було зроблено операцію з видалення ракової пухлини з печінки. Як інформує ВВС, судячи з усього, він помер через ускладнення після цієї операції.

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Смерть Кенрайта настала в понеділок увечері, 23 жовтня.

Кенрайт входив до ради директорів Евертона з 1989 року, а в 2004 році обійняв посаду голови правління "ірисок". Він найдовше пропрацював головою мерсисайдського клубу за більш ніж століття.

Білл також був одним із найуспішніших театральних продюсерів Великої Британії та грав Гордона Клегга в "Вулиці Коронації", британській мильній опері, у період із 1968 до 2012 року.

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