Один из аутсайдеров АПЛ рискует получить дополнительный удар в борьбе за выживание.

Эвертон могут лишить 12 очков из-за нарушения финансового fair-play, сообщает The Telegraph. У "ирисок" зафиксировали финансовые убытки в размере 371,8 млн фунтов стерлингов за 3 года, при разрешенном потолке в 105 млн. Окончательное решение по нарушению еще не принято.

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Эвертон подчеркнул, что придерживался правил, и настаивает на том, что "настойчиво будет защищать" свою позицию, утверждая, что исключения, включая те, что связаны с кризисом из-за коронавируса, очистят их от любых противоправных действий. "Ирисок", кроме снятия очков, могут наказать еще штрафом и трансферным баном.

Добавим, что у Эвертона пока только 7 очков после 9 туров. Таким образом, если клуб накажут снятием очков, то у Миколенко и Ко будет -5 пунктов, что значительно ухудшит шансы на выживание.

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