Евертон вдома поступився Манчестер Юнайтед (1:2) у 10 турі АПЛ. Звіт про матч і гру Віталія Миколенка читайте на "Футбол 24".

Прекрасний тайм від МЮ

Манчестер Юнайтед після провального старту сезону набрав хороший хід: 4 перемоги поспіль, Тен Хаг отримав нагороду найкращому тренеру місяця в АПЛ. Але минулого тижня Манчестер Сіті опустив "дияволів" на землю шістьма голами в дербі. Знову полилася критика, знову потрібно переконувати скептиків.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ

Сьогодні манкуніанцям це вдалося. Команда провела шикарний тайм проти Евертона. Не просто виграла, а виграла в стилі Тен Хага. Демонструючи яскравий комбінаційний футбол з володінням і пресингом. Нехай поки що лише тайм. 8:1 за ударами, створення невипадкових моментів і контроль над суперником. Евертон до перерви лише раз зайшов з м'ячем у чужий штрафний (Миколенко віддав пас назад).

Цікаві розіграші, грамотні відкривання. Нарешті складається враження, що футболісти знають свої завдання. А найголовніше – злагоджений контрпресинг. З Арсеналом були шикарні 10 хвилин, а тепер Манчестер Юнайтед витримує такий режим значно довше. Фішка Евертона – надійна позиційна оборона. Однак навіть "стіна" Лемпарда давала тріщини.

Обрізки на обрізках

Попри загальну ігрову перевагу Юнайтед, голи влітали і в одні, і в інші ворота. Вони ставали наслідком класного використання перехідних фаз. Евертон швидко відкрив рахунок після перехоплення в центрі поля. Онана обікрав Каземіро, Грей віддав на Івобі, а той здалеку поцілив у "дев'ятку".

Манчестер Юнайтед оперативно відповів в схожому стилі. Гуйє загрався, м'яч потрапив до Марсьяля, який вивів на удар Антоні. Через кілька хвилин внаслідок чергової обрізки Гуйє гостро бив Еріксен. Миколенко втратив м'яч перед власним штрафним, після чого забив Фернандеш, але там Евертон врятував офсайд Роналду.

Кріштіану вийшов замість травмованого Марсьяля і знайшов свій гол. Асистував йому Каземіро, який в центрі поля майстерно зупинив опонента. Мадридська зв'язка в Манчестері. Каземіро мав забивати й сам, однак замкнув чудову подачу Рашфорда неточним ударом.

Миколенко не стримав Антоні, але зіграв на рівні

Антоні проекзаменував вже другу зірку збірної України. У дебютному матчі йому протистояв Зінченко, а сьогодні – Миколенко. Важко сказати, хто впорався краще. Антоні забив в обох матчах, українці не встигли його накрити в обох матчах. Мабуть, помилка Зінченка була більш грубою. Миколенко не міг очікувати такої обрізки від партнерів. Він зробив лише один крок вперед – і все, Антоні вже був недосяжним.

Віталій старався діяти дуже щільно з бразильцем, видавлював його в центр, самовіддано накрив удар. В активі українця одне перехоплення та один відбір. Звичайно, найяскравішим епізодом стала помилка, коли Миколенко пішов у дриблінг перед власним штрафним і втратив м'яч. Але загалом Віталій не випадав з гри. Традиційно був зарядженим на боротьбу (75% виграних дуелей), ледь не побився з Фернандешем.

У другому таймі пішла більш відкрита гра – Евертон частіше атакував, а українець отримав шанс проявити себе попереду. Кілька разів непогано підключився до атак і навіть намагався загострити. На останніх секундах відчайдушно вішав у штрафний. Оцінки статистичних порталів для Миколенка одні з найкращих в Евертоні: SofaScored – 6.9, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.9. Через його зону атакували, але Віталій виглядав на рівні АПЛ.

Де Хеа також знадобився

Кінцівка зустрічі вийшла вогняною. Рашфорд проскочив Тарковскі й Пікфорда та забив, але судді з допомогою VAR скасували гол через гру рукою. Компенсований час Манчестер Юнайтед провів у власному штрафному, панічно обороняючись. Нервів було багато, однак Евертон не забив. Найкращий шанс мав Гарнер – Де Хеа витягнув м'яч з-під поперечини.

Манчестер Юнайтед набрав 15 очок і закріпився на 5 місці. До зони Ліги чемпіонів – один бал. Евертон з 13 пунктами залишився в середині турнірної таблиці.