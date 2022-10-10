Евертон "розмочив" рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Онана "переїхав" статусного Каземіро у центрі поля і розігнав атаку, яку Івобі завершив красивим ударом з-за меж карного майданчика. Втім, господарі до перерви не втримали навіть нічию.

МЮ обіграв Евертон з голом Роналду, видавши потужний тайм – Миколенко повторив долю Зінченка і поштовхався з Бруну

Зрівняв рахунок 100-мільйонний Антоні, який раніше карав Олександра Зінченка, а тепер впевнено виграв спринтерський забіг у Віталія Миколенка. Переможний м'яч в активі Роналду. Каземіро реабілітувався своїм якісним відбором у центрі поля і філігранною передачею на Кріша. Для Роналду це був перший гол в нинішньому чемпіонаті і 700-й у клубній кар'єрі загалом – таким ювілеєм не може похизуватися ніхто інший у світі.