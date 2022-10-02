Після лондонського ще одне принципове дербі. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – МЮ на "Футбол 24", стартував о 16:00. Хосеп Гвардіола проти Еріка Тен Хага, з яким співпрацював у Баварії. Божевільну форму демонструють Холанд і компанія вдома: 3 перемоги, 14 забитих м'ячів і лише 2 пропущені. З іншого боку "червоні дияволи" після стартових невдач виграли 4 поспіль поєдинки. Зокрема, завдавши першої поразки Арсеналу та пропустивши лише двічі, а за 2 виїзні зустрічі не пропустивши жодного разу.

Ман Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

На 2 хвилині Далот прийняв Гріліша на своєму правому фланзі. Не сказати, що якась особлива грубість, але відразу жовта картка в пасиві червоних. Божевільна атака Сіті на 3-й. Холанд після м'якого навісу Бернарду чи то пробивав, чи то прострілював. І тут суперник відверто запанікував. Вибили так, що Де Брюйне і Сілва впритул розстрілювали Де Хеа. Воротар МЮ з допомогою блоку Мактоміная дивом відвів загрозу. Спокійно розігрують господарі лівим флангом гольову атаку. Фоден змістився з правого краю. Канселу покотив на фланг, де черговий класний простріл Бернарду знайшов Фодена в розстрільній позиції.

Не минуло й 10 хвилин, як Сіті змітає МЮ: 75% володіння, 4:0 удари (всі з меж штрафного). Перший удар "дияволів", як їхня гра на старті дербі. Лише завдяки промаху Діаша дальній пас дійшов до Санчо, той прострілив, а Еріксен лише слабко покотив в руки Едерсону, думаючи більше про те, як не впасти, ніж акцентовано пробити. Гріліш учергове знущається над суперниками. Лісандро Мартінес змушений приймати на стегно біля свого штрафного. Стандарт ефектно виконав Гюндоган - стійка рятує Де Хеа.

Аканджі ледь не привіз на пару з Едерсоном, однак зіграв у корпус і відтіснив Решфорда, який уже планував від бокової лінії покарати суперника. Знову Бернарду, Гріліш і Канселу розігрують ліворуч. Холанд підправляє Фодену, який вривається у центр штрафного і пробиває - лише приціл підводить англійського вінгера. Просто возить Сіті гостей Етіхада. Ціла серія ударів, м'яч літає з блискавичною швидкістю в районі володінь Де Хеа, який витягує фінальний удар Де Брюйне. Варан так блокував постріл Фодена, що підвернув ногу.

Бруну висуває претензії господарям, які не вибили м'яч, а продовжили атакувати. Саме в момент відсутності французького центрбека Холанд спокійно виграв повітря, а Маласія вибивав уже з-за лінії воріт. Другий гол Холанда за 4 хвилини. Де Брюйне оформив дубль асистів. За цей же час. Просто відсутня оборона МЮ. Варан напівживий, і цим ідеально користується норвезький монстр за підтримки важкої артилерії півзахисників. Вимушені заміни в обох команд. Серхі Гомес замість Вокера. Варана замінив Ліндельоф.

Навіщо МЮ ходить в атаку? Два наївні виходи гостей великими силами обернулися двома майже ідентичними атаками. Де Брюйне цього разу розігнав, Холанд прострілив, а Фоден замкнув дальню стійку. КДБ, Ерлінг і Філ з активною допомогою Бернарду та Гріліша повторили команді Тен Хага Брентфорд, де також було 0:4 до перерви. Коли проти Холанда на стандарті грає Еріксен, які шанси у твоєї команди не зганьбитися тотально? У Сіті 2,53 xG за тайм, МЮ героїчно награв аж на 0,1. Просто побоїще на Етіхаді (за ударами з меж штрафного 10:1).

На старті другої половини нічого не змінюється. Фоден розстрілював Де Хеа, прошити не зумів. Антоні показує, що навіть у цьому складі є ще перлини. Бразилець прийняв діагональ Еріксена, першим маневром скрутив шию Грілішу, другим легко обійшов Гомеса, а третім запустив у дальній верхній кут. Ще парочка спроб від Холанда. З третьої Ерлінг поклав. Серхі прострілив, Ерлінг знущально легко оформив хет-трик. VAR перевірив, офсайду в асистента не було.

Холанд кидає у розріз. Фоден уникає офсайду і спокійно прошиває Де Хеа. У Філа також хет-трик, в Ерлінга ще й дубль гольових пасів. Гвардіола зняв Фодена і КДБ, аби хоч трохи пошкодувати безпорадного суперника, який зіграв у максимально зручний футбол. Силами джокерів МЮ відквитав ще гол. Екс-хавбек Шахтаря Фред Едерсона не прошив, але Марсьяль на добиванні був тут як тут. Свою відповідь організували резервісти Гвардіоли. Альварес після пасу Палмера ледь не проштовхнув поміж ніг Де Хеа. Ляпорт після кутового не влучив.

Канселу на рівному місці поставив підніжку Марсьялю. Антоні сам же і реалізував пенальті. Холанд за 8 матчів у Прем'єр-лізі оформив 3 хет-трики. Це стільки ж, скільки Кріштіану Роналду за всі свої 232 гри в АПЛ. Ман Сіті зберігає статус-кво, відстаючи від Арсенала лише на 1 бал. В МЮ залишаються 12 балів і 6 рядок, причому різниця голів - мінус 3.