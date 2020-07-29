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Анчелотті хоче підписати Іммобіле після провального сезону Евертона

13:10 - Читать на русском
Анчелотті хоче підписати Іммобіле після провального сезону Евертона
Чіро Іммобіле / ФК Лаціо

Евертон у пошуках підсилення звернув увагу на форварда Лаціо Чіро Іммобіле, який очолює бомбардирські перегони у Серії А.

Карло Анчелотті хоче підсилити атакувальну ланку "ірисок", які завершили сезон 2019/20 на 12 місці АПЛ – найнижча позиція з 2004 року. Італійський наставник прагне запросити свого співвітчизника Чіро Іммобіле, повідомляє Daily Mail з посиланням на Goal.com.

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На думку Анчелотті, Евертон потребує підсилення позиції форварда. Рішарлісон та Калвер-Льюїн забили по 13 м'ячів у чемпіонаті, але альтернативи парі немає – після них іде Бернард, у якого лише 3 голи.

Зауважимо, 30-річний Іммобіле є найкращим бомбардиром поточного розіграшу Серії А – за два тури до фінішу в його активі 34 голи. У Кріштіану Роналду на 3 менше. Контракт Іммобіле розрахований до літа 2023-го.

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Італія Карло Карло Анчелотті Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Чіро Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Евертон Евертон
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