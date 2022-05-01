Перший тайм завершився без голів, але в другому спекотно стало з перших секунд. Рішарлісон вдало запресингував Аспілікуету і сам завершив момент – 1:0. Подвоїти перевагу Евертона повинен був Миколенко, проте з розстрільної позиції примудрився запустити м'яч над воротами.

Евертон героїчно здолав Челсі – Миколенко став героєм двох супермоментів у матчі за життя в АПЛ

Після цього настав зірковий час Джордана Пікфорда, який здійснив кілька карколомних сейвів. Особливо вразив епізод на 60-й хвилині, коли кіпера "ірисок" двічі страхували стійки, а потім і він сам відбив м'яч на лінії воріт. Евертон втримав мінімальну перевагу і продовжує боротьбу за виживання.