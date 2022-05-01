Зустріч 35-го туру Евертон – Челсі розпочнеться о 16:00 за київським часом. 22-річний оборонець вийде зі стартових хвилин, інформує прес-служба "ірисок".

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Віталій вшосте поспіль розпочне матч АПЛ у стартовому складі. Вочевидь, це нагорода від Френка Лемпарда за солідні виступи українця проти Ліверпуля, Манчестер Юнайтед і не лише. До сьогодні в активі Миколенка було 8 поєдинків в англійській Прем'єр-лізі.

Зауважимо, ліверпульці продовжують боротись за виживання. Від рятівної 17-ї позиції їх відділяють 5 залікових пунктів за кілька турів до кінця чемпіонату.

Пряму відеотрансляцію поєдинку між Евертоном і Челсі можна переглянути на MEGOGO, а за текстовою трансляцією є можливість стежити онлайн на Футбол 24.

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