Контракт Джонні Еванса з Манчестер Юнайтед був розрахований на два товариські матчі.

Захисник збірної Північної Ірландії Джонні Еванс залишиться в Манчестер Юнайтед до кінця турне по США. Таке рішення ухвалив головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Хаг, попри те, що угода гравця з клубом була розрахована тільки на два контрольні матчі – з Ліоном і Рексемом.

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"Найближчими днями на тренуваннях нам потрібні гравці, потрібна кількість. Як ви можете бачити, Фреда з нами немає, Еланга переходить до Ноттінгем Форест. Нам потрібна кількість для повноцінної підготовки, інакше ми не досягнемо поставлених цілей", – зазначив тренер Юнайтед.

У неділю Манчестер Юнайтед зіграє товариський матч із дортмундською Борусією. Еванс тренуватиметься найближчими днями в таборі манкуніанців, але зіграти з представником Бундесліги не зможе.

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