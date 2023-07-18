Еванс був змушений підписати з МЮ короткостроковий контракт, щоб мати можливість виступати за "червоних дияволів" у передсезонних матчах. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Раніше Еванс тренувався з молодіжною командою МЮ (U-21). Весь цей час він підшукував собі варіанти для продовження ігрової кар'єри. Повідомляється, що Еванс взяв участь у кількох тренуваннях з основою командою Ман Юнайтед і вразив головного тренера Еріка тен Хага.

У середу, 19 липня, МЮ зіграє в Единбурзі контрольний матч з Ліоном, після чого вирушить у турне по США. Минулий сезон Еванс провів у складі Лестера.

Джонні Еванс грав за МЮ з 2006 по 2015-й рік. Щоправда, він рідко міг назвати себе гравцем основного складу. За цей період клуб тричі відправляв його в оренду.

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