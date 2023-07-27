Контракт Джонни Эванса с Манчестер Юнайтед был рассчитан на два товарищеских матча.

Защитник сборной Северной Ирландии Джонни Эванс останется в Манчестер Юнайтед до конца турне по США. Такое решение принял главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг, несмотря на то, что соглашение игрока с клубом было рассчитано только на два контрольных матча – с Лионом и Рексэмом.

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"В ближайшие дни на тренировках нам нужны игроки, нужно количество. Как вы можете видеть, Фреда с нами нет, Эланга уходит в Ноттингем Форест. Нам нужно количество для полноценной подготовки, иначе мы не достигнем поставленные цели", – отметил тренер Юнайтед.

В воскресенье Манчестер Юнайтед сыграет товарищеский матч с дортмундской Боруссией. Эванс будет тренироваться в ближайшие дни в лагере манкунианцев, но сыграть с представителем Бундеслиги не сможет.

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