Сейви Луніна і розкішний переможний гол у відеоогляді матчу Естремадура – Ов'єдо – 1:2

У матчі 31-го туру Сегунди Ов’єдо на виїзді здолав Естремадуру. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 31-й тур

Естремадура – Ов'єдо – 1:2

Голи: Ломотей, 90+2 – Родріго, 16, Сангальї, 65

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У черговому турі Сегунди Ов’єдо здобув мінімальну перемогу над сусідом по турнірній таблиці. Вже на 16-й хвилині після прострілу у воротарський майданчик Родріго вдотик переправив м’яч у сітку воріт. Після забитого гола гості віддали ініціативу господарям і впевнена гра голкіпера збірної України Андрія Луніна часто ставала у пригоді Ов’єдо.

Другий гол астурійців можна переглядати годинами! Марко Сангальї, отримавши м’яч за межами штрафного майданчика зльоту пробив метрів з 25-ти прямо під поперечину. Справжній шедевр! Вже у компенсований час гості зусиллями Еммануеля Ломотея один гол відквитали.

Перемога принесла Ов’єдо 37 очок і 17 сходинку у тірнірній таблиці, Естремадура з 31 очком – 21-ша.

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