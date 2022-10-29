Мальорка в рамках скандального матчу відкриття 12-го туру Ла Ліги не змогла переграти Еспаньйол (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч на Балеарських островах між Мальоркою та Еспаньйолом відкривав програму 12-го туру Ла Ліги. Обидві команди підійшли до нього в статусі представників другої десятки турнірної таблиці. Футбол вони продемонстрували відповідний.

Реал прагне "ошукати" Шахтар на 10 мільйонів євро і дешево забрати бразильського таланта

Господарі виглядали активніше, але 11 з 12 ударів острів'ян потягнули всього на 0,43 очікуваних голів. Каталонці били по воротах вдвічі рідше. Відповідно, і показник очікуваних голів становив всього 0,25. Втім, навіть у таких умовах Мальорка й Еспаньйол зуміли прошити голкіперів.

Балеарці відкрили рахунок на старті другого тайму внаслідок м'якого закидання за спину захисникам у штрафний. Джованні Гонсалес підхопив м'яч і навісив на дальню стійку, а Мурікі замкнув з метру. 1:0! Еспаньйол же відповів на 70-й хвилині зусиллями Ласо – Хосе спробував виконати подачу з лівого флангу, однак м'яч зрізався з ноги, полетівши за комір голкіперу. 1:1!

Під кінець зустрічі на полі спалахнули пристрасті, адже арбітр не призначив пенальті у ворота каталонців (Браян Оліван збив Анхеля Родрігеса). Рефері довелося вилучити Пабло Маффео (той уже був на лаві запасних) та тренера господарів – Хав'єра Агірре.

Змінити рахунок це не допомогло. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Мальорка з 13 очками залишилась на дванадцятій позиції, а Еспаньйол у день 122-річчя клубу тримається на тринадцятій сходинці з 11 заліковими балами.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України