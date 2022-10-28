Сума викупу 18-річного бразильця здається мадридцям надто високою, інформує Defensa Central.

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Угода з Шахтарем передбачає оренду до літа 2023 року і пункт викупу за 18 млн євро. Реал задоволений прогресом Тобіаса, вважаючи його хорошим активом на майбутнє. Втім, "вершкові" хотіли б ще рік переглянути таланта в оренді або збити ціну до 8-10 млн євро. Сам Шахтар взимку 2022 року заплатив Інтернасьйоналу 6 млн євро.

Зауважимо, у поточній кампанії Тобіас провів 11 поєдинків за Реал Кастілью та відзначився однією гольовою передачею в матчі Юнацької ліги УЄФА якраз проти Шахтаря (6:1).

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