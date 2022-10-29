Матч на Балеарских островах между Мальоркой и Эспаньолом открывал программу 12-го тура Ла Лиги. Обе команды подошли к нему в статусе представителей второй десятки турнирной таблицы. Футбол они продемонстрировали соответствующий.

Реал стремится "обокрасть" Шахтер на 10 миллионов евро и дешево забрать бразильского таланта

Хозяева выглядели активнее, но 11 из 12 ударов островитян потянули всего на 0,43 ожидаемых голов. Каталонцы били по воротам вдвое реже. Соответственно, и показатель ожидаемых голов составлял всего 0,25. Впрочем, даже в таких условиях Мальорка и Эспаньол сумели прошить голкиперов.

Балеарцы открыли счет на старте второго тайма в результате мягкого заброса за спину защитникам в штрафную. Джованни Гонсалес подхватил мяч и навесил на дальнюю штангу, а Мурики замкнул с метра. 1:0! Эспаньол же ответил на 70-й минуте усилиями Ласо – Хосе попытался выполнить подачу с левого фланга, однако мяч срезался с ноги, улетев за шиворот голкиперу. 1:1!

Под конец встречи на поле вспыхнули страсти, ведь арбитр не назначил пенальти в ворота каталонцев (Брайан Оливан сбил Анхеля Родригеса). Рефери пришлось удалить Пабло Маффео (тот уже был на скамейке запасных) и тренера хозяев – Хавьера Агирре.

Изменить счёт это не помогло. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Мальорка с 13 очками осталась на двенадцатой позиции, а Эспаньол в день 122-летия клуба держится на тринадцатой строчке с 11 зачётными баллами.

Таблица коэффициентов УЕФА: минус 1 "благодаря" Динамо, успехи Шахтера и СК Днепр-1 – лучшая неделя для Украины