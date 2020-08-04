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Еспаньйол офіційно призначив нового тренера – у фахівця був конфлікт з Мессі

19:23 - Читать на русском
Еспаньйол офіційно призначив нового тренера – у фахівця був конфлікт з Мессі
Вісенте Морено / Фото ФК Мальорка

Каталонський клуб вирішив розпочати свій шлях у Сегунді з новим наставником.

Вісенте Морено став головним тренером Еспаньйола, підписавши контракт на три сезони, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мессі посварився з тренером Мальорки прямо під час матчу

Останнім місцем роботи 45-річного іспанця була Мальорка, яка за підсумками минулого покинула елітний дивізіон чемпіонату Іспанії. Варто відзначити, що Еспаньйол виступив ще гірше, каталонський клубу фінішував на останній сходинці Прімери, та вперше за 30 років вилетів у Сегунду.

Нагадаємо, прізвище Морено можна було зустріти у багатьох ЗМІ після його словесної перепалки з Ліонелем Мессі, яка трапилась під час поєдинку Барси та Мальорки.

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Теги
Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Еспаньйол Еспаньйол Мальорка Мальорка Вісенте Вісенте Морено
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