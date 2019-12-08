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Мессі посварився з тренером Мальорки прямо під час матчу

11:31 453 Читать на русском
Мессі посварився з тренером Мальорки прямо під час матчу
Ліонель Мессі та Вісенте Морено під час словесної перепалки / ФК Барселона

Аргентинський нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі на футбольному полі встигає не лише забивати голи, але й вести жорсткі діалоги з суперником.

7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
84’ Ліонель Мессі
 
Анте Будімір 36’
Анте Будімір 65’
7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
36’ Анте Будімір
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
65’ Анте Будімір
84’ Ліонель Мессі

У матчі 15-го туру Барселона на власному полі розгромила Мальорку з рахунком 5:2. Тричі у воротах суперника розписався Ліонель Мессі і цей хет-трик став для аргентинця вже 35-м у чемпіонаті Іспанії. За цим показником Лео обігнав колишнього форварда Реала Кріштіану Роналду, у якого в активі 34 хет-трики.

Барселона – Мальорка – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Але не лише голами запам’ятався він цього вечора. Після того, як гості відквитали один гол, аргентинця було збито поблизу технічної зони суперника. Ліонель на емоціях почав вимагати у судді жовту картку за це порушення, на що отримав гнівну відповідь від наставника Мальорки Вісенте Морено. Володар "Золотого м’яча" навіть вступив у гарячу словесну перепалку з коучем "острів’ян".

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Після гри Морено прокоментував цей інцидент наступними словами: "Деякі гравці живуть у своїй оболонці і ви не можете з ними вести конструктивний діалог. З одного боку він гравець, з іншого – людина, тому це треба сприймати спокійно. Суддя сказав йому, що там не було фолу, але він бачить ситуацію по-своєму. Немає необхідності приділяти цьому великого значення", – передає слова Морено видання Marca.

Нагадаємо, після розгрому над Мальоркою (5:2) у матчі 15-го туру каталонський клуб зрівнявся за очками з мадридським Реалом і посідає першу сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Іспанія Вісенте Морено Вісенте Морено Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Мальорка Мальорка Барселона - Мальорка
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