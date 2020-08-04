Эспаньол официально назначил нового тренера – у специалиста был конфликт с Месси

Висенте Морено стал главным тренером Эспаньола, подписав контракт на три сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Месси поссорился с тренером Мальорки прямо во время матча

Последним местом работы 45-летнего испанца была Мальорка, которая по итогам прошлого покинула элитный дивизион чемпионата Испании. Стоит отметить, что Эспаньол выступил еще хуже, каталонский клуб финишировал на последней ступеньке Примеры и впервые за 30 лет вылетел в Сегунду.

Напомним, фамилию Морено можно было встретить во многих СМИ после его словесной перепалки с Лионелем Месси, которая случилась во время поединка Барсы и Мальорки.

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