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Есеола вдруге поспіль потрапив до збірної туру казахської Прем'єр-ліги

08:24 235 Читать на русском
Есеола вдруге поспіль потрапив до збірної туру казахської Прем'єр-ліги
Адерінсола Есеола / vesti.kz

Нападник алматинського Кайрата Адерінсола Есеола увійшов до складу символічної збірної 12-го туру.

Український форвард Адерінсола Есеола вдруге поспіль потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Казахстану, повідомляє офіційний твіттер ПФЛК.

Есеола потрапив до збірної туру казахської Прем'єр-ліги

У матчі 12-го туру Есеола дублем допоміг Кайрату здолати Шахтар Караганди. Це дозволило нападнику вже четвертий раз у цьому сезоні потрапити до символічної збірної туру.

У нинішньому сезоні Адерінсола Есеола провів 10 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 8 м'ячів.

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Теги
Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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