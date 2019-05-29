Эсеола второй раз подряд попал в сборную тура казахской Премьер-лиги

Нападающий алматинского Кайрата Адеринсола Эсеола вошел в состав символической сборной 12-го тура.

Украинский форвард Адеринсола Эсеола второй раз подряд попал в символическую сборную тура чемпионата Казахстана, сообщает официальный твиттер ПФЛК.

Эсеола попал в сборную тура казахской Премьер-лиги

В матче 12-го тура Эсеола дублем помог Кайрату одолеть Шахтер Караганды. Это позволило нападающему уже четвертый раз в этом сезоне попасть в символическую сборную тура.

В нынешнем сезоне Адеринсола Эсеола провел 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 8 мячей.

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