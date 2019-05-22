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Есеола потрапив до збірної туру казахської Прем'єр-ліги

19:29 106 Читать на русском
Есеола потрапив до збірної туру казахської Прем'єр-ліги
Адерінсола Есеола / фото із соцмереж

Нападник алматинського Кайрата Адерінсола Есеола увійшов до символічної збірної 11-го туру чемпіонату Казахстану.

Український форвард знову потрапив до збірної туру казахської Прем'єр ліги, повідомляє офіційний твіттер ПФЛК.

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У звітному турі Есеола дублем приніс перемогу Кайрату над Іртишем. Це дозволило 27-річному нападнику втретє в цьому сезоні потрапити до символічної збірної туру. До слова, компанію йому склав екс-українець Дмитро Непогодов – воротар Тобола та збірної Казахстану.

У нинішньому сезоні Адерінсола Есеола провів 9 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 6 м'ячів.

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Теги
Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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