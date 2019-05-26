Есеола знову оформив дубль за Кайрат

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола двічі відзначився у ворота Шахтаря Караганда.

Казахстан. Прем'єр-ліга, 12 тур

Шахтар К – Кайрат – 1:2

Голи: Шкодра, 29 – Есеола, 74, 79

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Кайрат у матчі 12 туру чемпіонату Казахстану зіграв на виїзді проти Шахтаря Караганда. У першому таймі "гірники" відкрили рахунок зусиллями Шкодри. Цю перевагу господарі мали до 74-ї хвилини, поки Адерінсола Есеола не відновив рівновагу, а ще за 5 хвилин не вивів свою команду вперед. Таким чином, Кайрату вдався камбек у напруженому поєдинку.

Кайрат після 12 турів перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 22 очки.

Варто зазначити, що Есеола оформив дубль і у минулому турі в поєдинку проти Іртиша (2:1). На рахунку українця вже 8 голів у сезоні-2019.

Голи Есеоли на 05:10 та 06:20.

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