Есеола знову оформив дубль за Кайрат

Кайрат у матчі 12 туру чемпіонату Казахстану зіграв на виїзді проти Шахтаря Караганда. У першому таймі "гірники" відкрили рахунок зусиллями Шкодри. Цю перевагу господарі мали до 74-ї хвилини, поки Адерінсола Есеола не відновив рівновагу, а ще за 5 хвилин не вивів свою команду вперед. Таким чином, Кайрату вдався камбек у напруженому поєдинку.
Кайрат після 12 турів перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 22 очки.
Варто зазначити, що Есеола оформив дубль і у минулому турі в поєдинку проти Іртиша (2:1). На рахунку українця вже 8 голів у сезоні-2019.