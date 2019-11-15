Есеола розповів, чому не зміг закріпитися в Динамо

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола поділився спогадами про етап своєї кар'єри у київському Динамо.

"Насправді, був шанс закріпитися у Динамо. За часів Газзаєва зіграв один товариський матч, кілька тренувань провів з першою командою. Але знову ж таки, через дурість, через молодість, здалося, мабуть, що вже гідний чогось, через це нічого і не вийшло.

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Звичайно, я зупинився в розвитку. При тому, що не мав нічого. Думав, що мені вже потрібен контракт, який був у хлопців в першій команді: "Де вже контракт?"

Це я вже зараз зрозумів, що проблема була в мені. Так, буцімто Мунтян не хотів мене розуміти. Він мені говорив, що по суті будь-яка талановита людина – ледача. Говорив, що для розкриття таланту, потрібно все подолати. Я нічого не відповідав, просто думав: "Що ти мені розповідаєш?"

Це не тільки моя помилка, а й багатьох молодих гравців. Я з цим зустрічаюся і зустрічався. Шансів, можливо, і не було. Наскільки пам'ятаю, у тестах на фізику в першій команді і дублі був у трійці, коли мені було 17 років. Може, шансів і не було, але спробувати в першій команді міг", – зізнався Есеола YouTube-каналу Бомбардир.

Додамо, що український нападник став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану, записавши до свого активу 19 голів у 27 зіграних матчах.

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