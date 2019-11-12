Наші за кордоном: досягнення Есеоли, Мілевський наближає Динамо Брест до чемпіонства, Яковенко не зупиняється

"Футбол 24" традиційно відстежує успіхи та невдачі українських легіонерів, що виступають за кордоном.

У багатьох чемпіонатах минулий тиждень став кульмінаційним. Адерінсола Есеола не виграв золоті медалі з Кайратом, однак завоював звання найкращого бомбардира чемпіонату Казахстану. Всього крок до чемпіонства залишився українському тріо в Динамо-Бресті. На тижні забитим голом відзначився і Михайло Шишка, який бореться за трофей в Грузії. Свої 5-й та 6-й голи поспіль провів Юрій Яковенко, а Роман Яремчук не перестає тішити нас топовим рівнем своєї гри.

Мідвік був насиченим, а декілька українських футболістів взяли участь у матчах Ліги Європи – про це ми писали раніше.

Українці в Лізі Європи: Яремчук голом-шедевром привів Гент до лідерства, Ференцварош втратив очки з ЦСКА

Англія

Андрій Ярмоленко вступив у гру вже на 20-й хвилині поєдинку з Бернлі (0:3). На той момент його Вест Хем пропустив лише одного разу.

Іспанія

Андрій Лунін знову не грав за Вальядолід, проте його конкурент Жорді Масіп в матчі проти Алавеса (0:3) зіграв у гарячу картоплю і привіз гол у власні ворота.

Конкурент Луніна припустився жахливого фейлу, який призвів до пропущеного гола

Роман Зозуля та Орест Лебеденко потрапили у заявку на протистояння Альбасете та Луго (0:1), втім ігрову практику отримав лише Зозуля – в його активі 90 хвилин. Єдиний гол в матчі було забито наприкінці зустрічі. Зате вже на 18-й хвилині Роман впав у чужому штрафному майданчику. Пенальті? Арбітр був іншої думки. Господарі створили безліч моментів, однак у підсумку програли.

Італія

Руслан Маліновський зіграв на тижні в Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1) і мав шанс стати героєм, однак не пробив зі штрафного захисника "містян" Кайла Вокера, який змушений був стати у ворота після вилучення Клаудіо Браво.

У неділю Руслан вийшов у старті на битву із Сампдорією (0:0), отримав дві жовті картки і на 74-й хвилині залишив поле.

Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів команду

Євген Шахов вийшов на 70-й хвилині, коли його Лечче поступався Лаціо 1:2. Після цього римляни забили ще двічі, а команда українця відзначилася лише раз – 2:4. Активної участі у цих епізодах Євген на брав.

Бельгія

У четвер Роман Яремчук розкішним голом у ворота Вольфсбурга (3:1) в Лізі Європи привітав свого батька Олега з 50-річячм, а на вихідних додав до активу класний гольовий пас у протистоянні з Генком (2:0). Слід зауважити, що у старті Гента вийшли також Ігор Пластун та Роман Безус.

Едуард Соболь на поле в Лізі чемпіонів не виходив (0:1 проти ПСЖ), зате встиг дати інтерв’ю "Советскому спорту" і зіграти 90 хвилин за Брюгге в чемпіонаті. Команда українця сенсаційно поступилася Антверпену (1:2). Безпосередньої участі в гольових епізодах Едуард не брав.

Данія

Минулого тижня ми раділи четвертому поспіль забитому голу Юрія Яковенка, а чергові сім днів подарували нам ще дві неймовірні новини. У середу українець забив п’ятий поспіль гол, а в неділю – шостий!

В кубковому матчі проти АБ (2:1) Юрій вийшов на заміну і зрівняв рахунок на 88-й хвилині, а вже в компенсований час Есб’єрг вирвав перемогу.

В поєдинку чемпіонату Яковенко з’явився у старті, знову забив, однак на той момент його команда програвала Брондбю 0:2. В підсумку, Есб’єрг знову програв (1:2).

Того ж дня у данській Суперлізі забив ще один українець, однак його команді це також не допомогло уникнути поразки. Артем Довбик вийшов на поле відразу по перерві, коли його Сьоннерюйск "горів" 0:2 Орхусу. В другому таймі команди обмінялися двома голами – 2:4. Довбик забив на 68-й хвилині за рахунку 1:3. Один з голів у ворота Сьоннерюйска влетів після кутового – Артем не втримав свого опонента, проте вже за чотири хвилини виправився.

Шотландія

Мар’ян Швед на тижні у заявку Селтіка не потрапляв.

Португалія

Аналогічна ситуація у Валерія Бондаренка.

Греція

Панатінаїкос та АЕК видали шалений матч – до 67-ї хвилини команда Дмитра Чигринського вела в рахунку 2:0.

Однак спочатку українець програв швидкісний забіг і дозволив супернику пробити в кут воріт. А ще через три хвилини Дмитро не втримав опонента під час подачі з флангу і той переправив м’яч у сітку. На 88-й хвилині вже без участі Чигринського "зелені" забили втретє і перемогли АЕК 3:2.

Кіпр

Етнікос Ігоря Худоб’яка несподівано був розгромлений Олімпіакосом з Нікосії (0:4). Ігор запам’ятався небезпечним штрафним ударом – кіпер потягнув м’яч з-під поперечки.

Артур Рудько пропустив на другій компенсованій хвилині від Еносіса, а Пафос втратив перемогу – 1:1. Врятувати ворота українцю було складно – суперник завдавав удару метрів з семи.

Євген Селін вийшов на поле на 52-й хвилині за рахунку 1:1 в протистоянні Неа Саламіса та Анортосіса. До завершення зустрічі команди обмінялися забитими голами – Селін не брав участі в результативних епізодах.

Чехія

Слован Тараса Качараби програв пльзенській Вікторії (1:4), хоча саме гості забили першими. Вікторія зрівняла рахунок після удару зі штрафного з вбивчої позиції. М’яч влучив у коліно Качараби, який перебував у стінці, і влетів у сітку. Загалом захист ліберецької команди діяв жахливо і пропустив ще тричі.

Туреччина

Микола Морозюк відіграв 78 хвилин проти Антальяспора (1:0), отримав жовту картку і віддав гольову передачу після класної подачі з кутового.

Морозюк асистом допоміг Різеспору здолати Антальяспор Бланко Лещука

Євген Селезньов виходив на поле на 77-й хвилині, коли Бурсаспор перемагав Болуспор 1:0.Однак на 88-й хвилині господарі зрівняли рахунок з пенальті. Попри це, Селезньов на останніх секундах мав можливість принести Бурсаспору перемогу. У боротьбі із захисником українець пробив вище воріт.

Північна Македонія

Євген Новак вийшов у старті Вардара на матч проти Струги, однак його команда сенсаційно поступилася 1:2.

Сербія

Серед усіх наших земляків у сербському чемпіонаті на тижні ігрову практику отримав лише Євген Павлов. Нападник вийшов рятувати ситуацію у двобої з Младостю, втім його Раднік таки поступився 0:1.

Нещодавно стало відомо, що Євген Коваленко через заборгованість попрощався з белградським Радом.

Польща

Вихованець ПФК Львів Олег Горін дебютував у Екстраклясі. 19-річний українець вийшов на 58-й хвилині двобою з П’ястом (1:3). На той момент Ягеллонія поступалася 1:2. За три хвилини після виходу на поле Горін отримав жовту картку.

На тижні Володимир Костевич отримав пам’ятну футболку у зв’язку із проведеним 100-м матчем за Лех.

А в неділю відкрив нову сотню поєдинком проти Корони (0:0). Українець відіграв 90 хвилин. Фланг Костевича був активним і до перерви створив кілька небезпечних моментів біля воріт суперника.

Руслан Бабенко відіграв 82 хвилини проти Заглембє (2:2). За хвилину після заміни українця Ракув рахунок зрівняв.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва зіграв внічию з московським ЦСКА у Лізі Європи (0:0), а у неділю не залишив каменя на камені від Дебрецена (6:1). Данило Ігнатенко, Олександр Зубков та Ігор Харатін вийшли у старті Фраді. Під час шостого взяття воріт Харатін віддав пас на партнера, той протягнув м’яч через півполя і вразив ціль.

Фехервар обіграв Капошвар(2:0), а Іван Петряк вже на другій хвилині матчу заробив пенальті.

На 87-й хвилині зустрічі з Пакшем (1:1) Антон Кравченко заробив кутовий, після якого Кішварда відкрила рахунок. Захисник класно виконав штрафний удар – м’яч летів у "дев’ятку", однак кіпер з пострілом впорався. Далі була подача від кутового прапорця і гол. Втім за три хвилини, Пакш врятувався від поразки.

Хорватія

Олександр Сваток та Дмитро Льопа потрапили у заявку на очне протистояння Хайдука та Осієка (3:2), втім 62 хвилини відіграв лише Дмитро. Українець отримав жовту картку, взяв участь у першій гольовій атаці і залишив поле за рахунку 2:2.

Словаччина

ДАК Данила Бескоровайного переміг Тренчин (3:1). Українець провів на полі весь матч.

Артем Сухоцький у четвер зіграв заключні 20 хвилин у матчі Ліги Європи проти Вулверхемптона. Єдиний гол команда українця пропустила в компенсований час. У неділю Сухоцький відіграв 90 хвилин проти Злате Моравце (1:0).

Казахстан

Астана Романа Григорчука спочатку потрапила під каток АЗ в Лізі Європи – 0:5, а на вихідних в заключному турі чемпіонату програла Іртишу (0:2). Втім це не завадило хлопцям Григорчука знову стати чемпіоном, випередивши Кайрат на одне очко. До речі, алматинці перемогли Атирау (2:1), а один з голів записав до активу Адерінсола Есеола.

Для українця цей гол став 19-м у сезоні і він разом із лідером Астани Маріном Томасовим формально поділили першу сходинку гонки бомбардирів. Щоправда, у хорвата 31 зіграний матч, а в Есеоли – 27.

Жетису перестріляв карагандинський Шахтар (3:2), а Руслан Степанюк відзначився забитим голом.

Білорусь

Відтепер білоруський чемпіонат буде цікавішим – на тижні з’явилася офіційна інформація про те, що Юрій Вернидуб очолив солігорський Шахтар.

Динамо-Брест втратило шанси достроково завоювати чемпіонство. В поєдинку з Іслоччю (1:1) Олександр Нойок, Артем Мілевський та Олексій Хобленко відіграли по 90 хвилин, а Мілевський відкрив рахунок. Хобленко класно навісив з флангу, далі був невеличкий рикошет і якісне виконання Артема.

На 84-й хвилині Мілевський міг робити дубль, однак з вигідної позиції влучив у поперечку. До кінця гонки залишається два тури, а Динамо-Брест випереджає БАТЕ на 5 очок. Лише диво може завадити команді з трьома українцями у складі здобути золоті медалі.

Азербайджан

Кирило Петров відіграв 90 хвилин у матчі Нефтчі проти Кешлі (1:2). До перерви українець двічі класно вигравав повітря на ближній штанзі після подачі кутових. Другий епізод завершився взяттям воріт. Петров скинув м’яч головою, а далі партнери переправили м’яч у сітку. Проте по перерві гості пропустили двічі і програли.

Олександр Рибка відновився від травми і вперше у сезоні після тривалої паузи потрапив у заявку Сабаїла на гру з Габалою (0:3).

Вірменія

Євген Буднік вийшов на заміну на 63-й хвилині в матчі проти Гандзасару (4:2) за рахунку 2:2 і вивів свою команду вперед.

Грузія

Тбіліське та батумське Динамо здобули синхронні перемоги 2:0 – за два тури до фінішу столична команда лідирує, випереджуючи батумців на одне очко. В суботу 70 хвилин за тбілісців провів Олександр Каплієнко, а на 87-й хвилині у гру вступив Михайло Шишка і вже за мить відправив м’яч у сітку воріт Руставі.

Микола Ковталюк провів на полі 90 хвилин у протистоянні з кутаїським Торпедо (1:1).

Латвія

Роман Дебелко та В’ячеслав Шарпар вийшли у старті на двобій з юрмальським Спартаком (4:1) і офіційно затвердили чемпіонство. Відкрив рахунок у матчі Дебелко, якому вдався красивий удар з льоту.

Вентспілс Костянтина Махновського програв Лієпаї (0:1), однак це не завадило команді українця фінішувати на третій сходинці Virsliga. Махновський пропустив після дальнього удару в правий кут.

Данило Кучер та Станіслав Микицей зустрілися в протистоянні Даугавпліса та Єлгави (2:2). На 90-й хвилині наш кіпер невиправдано вийшов з воріт, до м’яча не дотягнувся і суперник зумів відправити м’яч у сітку.

Литва

Кауно Жальгіріс Юрія Бушмана втратив третю сходинку. Команда з Каунаса поступилася новоспеченому чемпіону Судуві (1:4), а українець віддав передгольовий пас в єдиній гольовій атаці каунасців.

Естонія

У боротьбі за срібло Meistriliiga трапилася несподіванка. І Левадія Юрія Ткачука, і Нимме Калью Романа Кожуховського, Андрія Марковича, Івана Лобая та Владислава Хомутова програли в останньому турі. Відтак, всі залишилися при своїх – Левадія – срібний призер, а у Нимме Калью – бронза. Примітно, що у складі Нимме Калью серед усіх українців проти Таммеки (2:3) 45 хвилин відіграв лише Іван Лобай. Натомість Ткачук провів проти Пайде (1:3) весь поєдинок.

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