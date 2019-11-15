Эсеола рассказал, почему не смог закрепиться в Динамо

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола поделился воспоминаниями об этапе своей карьеры в киевском Динамо.

"На самом деле, был шанс закрепиться в Динамо. Во времена Газзаева сыграл один товарищеский матч, несколько тренировок провел с первой командой. Но опять же, по глупости, по молодости, показалось, наверное, уже достоин чего-то, поэтому ничего и не получилось .

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Конечно, я остановился в развитии. При том, что не было ничего. Думал, что мне уже нужен контракт, который был у ребят в первой команде: "Где уже контракт?"

Это я уже сейчас понял, что проблема была во мне. Да, казалось Мунтян не хотел меня понимать. Он мне говорил, что по сути любой талантливый человек – ленивый. Говорил, что для раскрытия таланта, нужно все преодолеть. Я ничего не отвечал, просто думал: "Что ты мне рассказываешь?"

Это не только моя ошибка, но и многих молодых игроков. Я с этим сталкиваюсь и сталкивался. Шансов, возможно, и не было. Насколько помню, в тестах на физику в первой команде и дубле был в тройке, когда мне было 17 лет. Может, шансов и не было, но попробовать в первой команде мог", – признался Эсеола YouTube-каналу Бомбардир.

Добавим, что украинский нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, записав в свой актив 19 голов в 27 сыгранных матчах.

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