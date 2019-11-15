Вернидуб розпочав роботу в солігорському Шахтарі

Український тренер Юрій Вернидуб провів перше тренування з командою після свого призначення у Шахтар Солігорськ.

Новий тренерський штаб сьогодні вранці (15 листопада) вперше попрацював з гравцями на тренуванні, інформує офіційний сайт білоруського клубу.

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Футболісти розпочали день з півгодинного заняття в тренажерному залі, а потім вийшли на поле, де відпрацювали ще близько години у високому темпі. Бігову роботу доповнили кілька вправ, які були спрямовані на ознайомлення з вимогами тренерського штабу Юрія Вернидуба щодо організації гри.

Нагадаємо, Шахтар С посідає третю сходинку білоруської першості за два тури до фінішу. Новоспечена команда Вернидуба поступається двома очками БАТЕ і сімома брестському Динамо.

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