Колишній нападник Ворскли Адерінсола Есеола міг знайти новий клуб майже одразу після розриву угоди з полтавським клубом.

Есеола міг покинути Ворсклу ще у вересні – орендну угоду пропонував вірменський Пюнік, повідомляє ТаТоТаке.

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А от взимку, коли нападник розірвав контракт, він міг перебратись до чемпіонату Греції. Неназваний клуб вів переговори з Есеолою, проте трансфер не вдалось оформити, оскільки його не змогли заявити.

Нагадаємо, Есеола мав контракт з Ворсклою до літа 2023-го, але, враховуючи відсутність ігрової практики у першій команді (лише 23 хвилини у 2 матчах за півроку), його розірвали. Тривалий час Адерінсола перебував у дублі, ним був незадоволений Юрій Максимов.

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