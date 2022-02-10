Бывший нападающий Ворсклы Адеринсола Эсеола мог найти новый клуб почти сразу после разрыва соглашения с полтавским клубом.

Эсеола мог покинуть Ворсклу еще в сентябре – арендный договор предлагал армянский Пюник, сообщает ТаТоТаке.

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А вот зимой, когда нападающий расторг контракт, он мог перебраться в чемпионат Греции. Неназванный клуб вел переговоры с Эсеолой, однако трансфер не удалось оформить, поскольку его не смогли заявить.

Напомним, у Эсеолы был контракт с Ворсклой до лета 2023-го, но, учитывая отсутствие игровой практики в первой команде (только 23 минуты в 2 матчах за полгода), его разорвали. Долгое время Адеринсола находился в дубле, им был недоволен Юрий Максимов.

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