Крістіан Еріксен у Швейцарії підтримує форму після зупинки серця на Євро-2020.

Еріксен поки що планує своє майбутнє і тренується з К'яссо. Це унікальний швейцарський клуб, який базується поблизу Мілана та озера Комо.

К'яссо зараз грає у третьому швейцарському дивізіоні, але в середині минулого століття був досить успішним. А в 1914-23 роках взагалі виступав у італійській Серії А, бажаючи вищого рівня конкуренції.

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Еріксен нещодавно розірвав контракт з Інтером через заборону Серії А грати з кардіостимулятором. Минулого літа данець налякав весь світ, коли на Євро-2020 пережив на полі серцевий напад.

"Крістіан – амбітний футболіст. Він в порядку, він тренується. І незабаром оголосить про свої плани на майбутнє", – сказав агент Еріксена.

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