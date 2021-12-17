Інтер і Еріксен домовилися про добровільне припинення співпраці. Контракт розірвано за згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу.

У данця була угода з "нерадзуррі" до літа 2024 року. Однак Еріксен змушений покинути Інтер, адже не зміг би грати в Серії А з кардіостимулятором. Штучний прилад для роботи серця потрібен Крістіану після трагедії на Євро-2020.

Еріксен перейшов у Інтер взимку 2020-го, але не став ключовим виконавцем в команді Антоніо Конте. Минулого літа данець налякав весь світ, коли на Євро-2020 пережив на полі серцевий напад. Останнім часом Крістіан тренувався на батьківщині.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля