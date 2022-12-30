Данець вже проводить тренування і вражає ворота прицільними ударами, які завжди були його візитівкою.

Агент Еріксена розповів, чи продовжить данець кар'єру після розірвання контракту з Інтером

Під час Євро-2020 у 29-річного Еріксена зупинилось серце, але лікарі його врятували. Півзахиснику був вживлений кардіостимулятор, який поставив хрест на його кар'єрі в Італії. Упродовж останніх тижнів Крістіан тренується на батьківщині і чекає остаточного вердикту лікарів.

Нагадаємо, нещодавно Інтер та Еріксен розірвали контракт за обопільною згодою. Півзахисника пов'язували з Аяксом та Оденсе, якщо здоров'я таки дозволить йому повноцінно повернутися у футбол.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля