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Еріксен потрапив у трансферний шорт-лист Реала

18:54 614 Читать на русском
Еріксен потрапив у трансферний шорт-лист Реала
Крістіан Еріксен / Фото: Sky Sports

Мадридський Реал знайшов альтернативу Луки Модріча, якщо хорват все ж вирішить продовжити кар'єру в Інтері.

Реал докладає всіх можливих зусиль, аби зберегти найкращого гравця ЧС-2018 Луку Модріча, проте вже знайшов йому альтернативу, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, президент "вершкових" Флорентіно Перес може погодитись продати Модріча менш ніж за 750 млн євро тільки в тому разі, якщо узгодить трансфер Крістіана Еріксена.

Також повідомляється, що "шпори" не зацікавлені в трансфері данського хавбека, адже вже не встигнуть знайти йому заміну.

В минулому сезоні Еріксен зіграв 37 матчів в АПЛ, забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.

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