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Эриксен попал в трансферный шорт-лист Реала

18:57 32 Читати українською
Эриксен попал в трансферный шорт-лист Реала
Кристиан Эриксен / Фото: Sky Sports

Мадридский Реал нашел альтернативу Луке Модричу, если хорват все же решит продолжить карьеру в Интере.

Реал прилагает все усилия, чтобы сохранить лучшего игрока ЧМ-2018 Луку Модрича, однако уже нашел ему альтернативу, сообщает Mirror.

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По информации издания, президент "сливочных" Флорентино Перес может согласиться продать Модрича менее чем за 750 млн евро только в том случае, если согласует трансфер Кристиана Эриксена.

Также сообщается, что "шпоры" не заинтересованы в трансфере датского хавбека, ведь уже не успеют найти ему замену.

В прошлом сезоне Эриксен сыграл 37 матчей в АПЛ, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

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