Війна Реал – Інтер через Модріча: Міятовіч у ролі зрадника Мадрида та день "Х" для найкращого гравця ЧС-2018

Лука Модріч спровокував справжні чвари між Реалом, легендою клубу Предрагом Міятовічем та міланським Інтером. Сьогодні – день "Х" у справі хорвата.

"Модріч не покине Реал, поки хтось не виплатить його клаусулу, яка становить 750 млн євро", – відреагував Флорентіно Перес на чутки про можливий відхід хорват. В Мадриді сподівались, що жорстка позиція клубу дозволить заблокувати трансфер чергової зірки, однак агенти плеймейкера Владо Леміч та Предраг Міятовіч продовжують вести закулісні ігри. Останнього в Мадриді вже охрестили зрадником, інформує El Mundo.

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Керівництво Реала не розуміє, чому Міятовіч, представник найкращого гравця останнього Мундіалю, підло намагається дестабілізувати клуб. Але ще більше Перес здивований позицією Модріча, який увесь цей час зберігає мовчання. Флорентіно вважає, що хорват спеціально дозволяє своїм агентам розгойдувати ситуацію попри обіцянку залишитись на Бернабеу.

Особливо Мадрид не задовлений діями Міятовіча, який був послом королівського клубу на останніх фіналах Ліги чемпіонів. Легенда "бланкос" та спортивний директор часів Рамона Кальдерона тепер постає у ролі зрадника в очах Переса. Президент чудово розуміє, що знаменитий чорногорець женеться за пристойними комісійними, але переговори з Інтером без відома мадридців сприймаються на "Конча Еспіна", як ніж у спину.

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Перес вважає, що Міятовіч та Леміч спочатку повинні були обговорити пропозицію Інтера з Реалом і лише після цього розпочинати чи припиняти будь-які рухи в напрямку можливого трансферу лідера "бланкос".

Сьогодні Модріч повертається у Вальдебебас. На Мадрид очікує такий собі момент правди, коли усі маски буде знято. Хорват повинен особисто поговорити з Пересом та Лопетегі, прояснивши ситуацію навколо свого майбутнього. Втім Реал вже вибудував стратегію своїх подальших дій.

Якщо Інтер таки придбає Модріча, то Реал оскаржить трансфер в УЄФА на предмет порушення правил фінансового фейр-плей. "Вершкові" переконані, що міланський клуб не може собі дозволити як перехід хорвата, так і його 40-мільйонну зарплату за 4 роки. Керівництво Реала вважає, що Інтер використає ресурси потужних компаній своїх китайських власників. За аналогічною схемою ПСЖ раніше оформив трансфер Неймара, хоча УЄФА, схоже, не хотів, або не зміг довести, що французи використали вливання з Катару.

Реал обіцяє Інтеру справжню війну, якщо Модріч таки опиниться на Джузеппе Меацца. Запобігти чварам може лише сам хорват, для якого настав день "Х". Наразі, думками він перебуває на Апеннінах, де зможе забезпечити собі безтурботну старість. Втім можлива пропозиція Реала щодо нового контракту здатна перевернути ситуація з ніг на голову.