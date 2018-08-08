Лунін доволі несподівано не зіграв проти Роми – Реал продовжує інтригувати майбутнім українця

Голкіпер Реала Андрій Лунін попри всі сподівання таки не вийшов на поле в заключному матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Роми.

Воротар Реала Андрій Лунін став одним з небагатьох футболістів у складі мадридців, який не зіграв жодної хвилини у поєдинку проти Роми в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

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Реал здолав Рому з рахунком 2:1, а українець всю гру провів на лаві запасних. В той же час поки що основний голкіпер Реала Кейлор Навас провів на полі всі 90 хвилин. Наставник "Королівського клубу" Хулен Лопетегі у цьому поєдинку не дав шансу проявити себе ні Луніну, ні Кіко Касільї, ні Луці Зідану.

Таке рішення іспанського тренера на перший погляд доволі здивувало. 19-річний Лунін на Міжнародному кубку чемпіонів взяв участь у двох матчах – проти Манчестер Юнайтед та Ювентуса. Якщо в дебютному для українця поєдинку проти команди Жозе Моурінью у нього практично не було роботи, то в матчі з Ювентусом Лунін як мінімум двічі серйозно рятував мадридців від неприємностей. Українець став героєм іспанських соцмереж та мав усі підстави розраховувати на ігровий час і у поєдинку проти іншої італійської команди.

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Не судилося. Весь матч у воротах Реала діяв Кейлор Навас. Можливо, справа у практично невідворотному переході голкіпера Челсі Тібо Куртуа? Вчора стало відомо, що Челсі за крок від підписання воротаря Атлетіка Кепи Аррізабалаги, який може стати найдорожчим голкіпером світу. Трансфер іспанця практично напевне відкриє дорогу в Мадрид Тібо Куртуа, який настільки хоче змінити клуб, що бельгійця не зупиняють навіть серйозні штрафи за пропуск тренувань.

В той же час наставник Реала Хулен Лопетегі на післяматчевій прес-конференції не дав чіткої відповіді на запитання про ситуацію з потенційним підписанням Куртуа.

"Куртуа? Наш воротар – Кейлор Навас. Я можу говорити лише про нього, Андрія Луніна, Луку Зідана та Кіко Касілью. Ми щасливі, що Кейлор з нами, і він теж", – цитує Лопетегі Marca.

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У випадку гіпотетичного підписання Куртуа у заявці Реала буде 5 голкіперів – хтось з четвірки Навас, Лунін, Зідан та Касілья гарантовано покине Мадрид. Можливо, таких буде одразу двоє. Ймовірно, Лопетегі і сам ще не визначився, на кого він розраховуватиме у сезоні 2018/19. Найбільше шансів залишитись, звісно, що у Кейлора Наваса, а от шанси Луніна, Касільї та Зідана можна вважати приблизно рівними.

Раніше повідомлялось, що Реал розглядає варіанти оренди Луніна в один із іспанських клубів, хоча чимало вболівальників у соцмережах сподіваються, що українець отримає шанс у першій команді Реала. Не варто виключати, що саме Луніну дістанеться щасливий квиток у вигляді місця в заявці Реала на сезон – інакше для чого тоді мадридці платили за молодого голкіпера близько 8 млн євро?

Принаймні на Міжнародному кубку чемпіонів Лунін отримав більше ігрового часу, ніж Касілья та Зідан. Чи зміг українець переконати Реал у своїй необхідності команді тут і зараз – питання відкрите.