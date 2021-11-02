Півзахисник норвезького Согндала Еміль Палссон ледь не пішов з життя прямо під час поєдинку.

В матчі 27-го туру другого дивізіону чемпіонату Норвегії Палссон впав на газон вже на 12 хвилині зустрічі, повідомляє Independent.

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Як виявилось, у ісландця зупинилось серце. Футболісту протягом 11 хвилин надавали екстрену допомогу прямо на полі, після чого швидка допомога відвезла його до лікарні.

Зазначимо, що Палссон виступає за Согндал на правах оренди та свого часу провів 1 поєдинок у складі збірної Ісландії. Нагадаємо, що схожа ситуація відбулась з Крістіаном Еріксеном на Євро-2020 – на щастя, данця вдалось врятувати.

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