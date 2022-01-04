"Я хочу знову грати у футбол. З того часу нічого не сталося, серце було перевірено всіма можливими способами. Лікарі сказали "добре". Все стабільно, тому я відчуваю перед собою зелене світло, щоб знову мати можливість грати у футбол.

Еріксен тренується з унікальним клубом і готується до повернення у великий футбол

Моя мета – чемпіонат світу у Катарі. Якщо все піде як треба, то, звісно, я сподіваюся поїхати… Чи викличуть мене – це вже інша розмова. У думках та мріях лише повернення на поле. Чи боюся знову впасти? Анітрохи", — цитує Еріксена DR Sporten.

Нагадаємо, на Євро-2020 у Крістіана посеред матчу трапилась зупинка серця. Нещодавно Інтер розірвав контракт з 29-річним данцем.

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