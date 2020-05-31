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Епічний промах по порожніх воротах в чемпіонаті Польщі – коментатору відняло мову

14:43 699 Читать на русском
Епічний промах по порожніх воротах в чемпіонаті Польщі – коментатору відняло мову
Адам Ратайчік (праворуч) / фото із соцмереж

Курйозний епізод відбувся під час матчу 27-го туру чемпіонату Польщі, в якому Лодзь приймала Гурнік (0:1).

Господарі мали блискучу нагоду вийти вперед в середині першого тайму, однак Адам Ратайчік не влучив у ворота у ситуації, коли, здавалося, зробити це було неможливо.

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17-річний вінгер Лодзі опинився перед порожніми вортами, які вже навіть не захищав голкіпер, але відправив м'яч повз ціль. Коментатор матчу на кілька секунд втратив дар мови, настільки був шокований промахом. Цікаво, що вже за 10 хвилин після цього гості забили гол, який виявився переможним.

До слова, Ратайчік лише в нинішньому сезоні дебютував за першу команду Лодзі. Юний поляк встиг провести лише 8 матчів, в яких забив 1 гол.

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