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Эпичный промах по пустым воротам в чемпионате Польши – комментатору отняло дар речи

14:44 91 Читати українською
Эпичный промах по пустым воротам в чемпионате Польши – комментатору отняло дар речи
Адам Ратайчик (справа) / фото из соцсетей

Забавный эпизод произошел во время матча 27-го тура чемпионата Польши, в котором Лодзь принимала Гурник (0:1).

Хозяева имели блестящую возможность выйти вперед в середине первого тайма, однако Адам Ратайчик не попал в ворота в ситуации, когда, казалось, сделать это было невозможно.

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17-летний вингер Лодзи оказался перед пустыми ворот, которые уже даже не защищал голкипер, но отправил мяч мимо цели. Комментатор матча на несколько секунд потерял дар речи, настолько был шокирован промахом. Интересно, что уже через 10 минут после этого гости забили гол, который оказался победным.

К слову, Ратайчик только в нынешнем сезоне дебютировал за первую команду Лодзи. Юный поляк успел провести всего 8 матчей, в которых забил 1 гол.

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