"Фарерський Бекхем" забив 4 голи за 13 хвилин – фантастичний хет-трик зі штрафних

В 3-му турі чемпіонату Фарерських островів був зіграний неординарний матч, огляд якого тепер переглядають в усій Європі.

Чемпіонат Фарерських островів, 3 тур

АБ Аргір – ХБ Торсхавн – 0:5

Голи: Далбуд, 4, Юстінуссен, 8, 12, 17, 21

Вилучення: Хансен, 16 (ХБ Торсхавн)

ХБ Торсхавн знищив АБ Аргір в матчі 3 туру чемпіонату Фарер, забивши 5 голів за 21 хвилину – з них 2, граючи в меншості. Головним героєм поєдинку став 21-річний Адріан Юстінуссен, який записав до свого активу 4 м'ячі та асист.

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На покер йому знадобилося лише 13 хвилин, а свої перші 3 м'ячі нападник забив прямими ударами зі штрафних. При цьому останній гол Юстінуссен забив ударом метрів з 35-ти, закрутивши м'яч за розкішною траєкторією. Такому виконанню міг би позаздрити і сам Девід Бекхем.

До слова, у стартових трьох турах ХБ Торсхавн набрав 9 очок та посідає друге місце в чемпіонаті.

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