Кремонезе у матчі 15-го туру Серії А знову не зміг виграти, зазнавши поразки від Емполі (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Кремонезе за 14 турів у Серії А не зміг здобути бодай одну перемогу. Шанс змінити ситуацію випав у виїзній зустрічі проти Емполі – все ж, тосканці виграли всього три поєдинки в сезоні. На жаль для новачка чемпіонату, цей шанс було змарновано.

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Перший тайм виявився досить рівним, а от по перерві гості провалились, пропустивши вже на 16-й секунді. Героєм став Камб'ягі, якого саме випустили на другий тайм. Його гол став найшвидшим для гравців Серії А, які вийшли на заміну, за останні сім з половиною років. 1:0!

Загалом, Емполі виглядав значно гостріше. Цю перевагу господарі конвертували у другий гол – перед фінальним свистком відзначитись вдалося Парізі. 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Кремонезе залишається без перемог у Серії А.

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