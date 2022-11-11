Українець був ледь не єдиною світлою плямою в матчі проти Лечче (1:2), але це не зупиняє трнасферних чуток навколо 29-річного хавбека. Після сватань в АПЛ на горизонті з'явився інший клуб Серії А, який охоче вирве Руслана з рук "невдячного" Джан П'єро Гасперіні. Інша тема випуску – Девід Бекхем і його лестощі на адресу Катару. До господаря майбутнього ЧС є чимало питань щодо дотримання прав людини, але британець старанно закриває очі на ці нюанси. Є версія, що така послуга екс-зірки збірної Англії зовсім не безкоштовна...

Холанд, Мудрик, Салах – збірна гравців, які пропустять чемпіонат світу у Катарі