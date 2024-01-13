У поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії Верона на своєму полі здолала Емполі (2:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Черговий тур Серії А кишів інтригами на різних рівнях турнірної таблиці. Однією з них стала битва між Вероною та Емполі – дуель невдах, які боролись за виживання. Тосканці не могли розраховувати на Віктора Коваленка, який продовжує відновлюватись після травми.

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Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі, повністю зруйнувавши раніше намічені плани Андреаццолі і Ко на гру – Джуріч був першим на м'ячі після навісу з кутового. Відійшовши від шоку гості намагались відповісти, але не спромоглись завдати бодай один удар у площину воріт суперника.

По перерві Верона подвоїла свою перевагу: Нгонж пройшов правим флангом, змістився ближче до центру і несподівано пробив. Сфера влучила у п'яту точку Грассі, змінила траєкторію, чим дезорієнтувала Капріле, і м'яч влетів у ближній кут.

Наставник Емполі випустив орендованого у Спеції Шимона Журковскі і поляк практично одразу віддячив за довіру, скоротивши рахунок.

Наприкінці зустрічі веронці залишились у меншості – Дуда заробив другий "гірчичник" і покинув поле. Чисельна перевага, однак, не принесла плодів супернику. Емполі програв і помінявся з Вероною місцями, опустившись на передостанню сходинку. Салернітану команда Коваленка випереджає лише на 2 очки.

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